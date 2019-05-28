Цели «Спартака» в новом сезоне — место в Лиге чемпионов и победа в Кубке России

Совет директоров «Спартака» определился с целями команды на следующий сезон. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Перед командой поставлены следующие задачи: по итогам розыгрыша РПЛ-2019/20 занять место в зоне Лиги чемпионов, выиграть Кубок России. Первоначальная задача в Лиге Европы – попасть в групповой турнир, после чего цели будут скорректированы.

При этом пост главного тренера команды сохранил Олег Кононов. Комплектованием команды в летнее трансферное окно займётся генеральный директор Томас Цорн в контакте с тренерским штабом.

Напомним, в минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России красно-белые вылетели в четвертьфинале, не сумели преодолеть квалификационный раунд Лиги чемпионов, а также заняли последнее место в группе Лиги Европы.