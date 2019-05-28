«Милан» объявил об уходе Гаттузо с поста главного тренера клуба

«Милан» на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Рино сделал всё возможное в минувшем сезоне. Он работал не покладая рук и всегда брал на себя ответственность, ставя интересы клуба выше собственных. От всей души благодарим тебя, Рино», — отметил генеральный директор «Милана» Иван Газидис.
Ранее пост спортивного директора «Милана» по собственному желанию покинул Леонардо Насименто де Араужо.
Гаттузо возглавлял «Милан» с 2017 года. Ранее итальянский специалист тренировал молодёжную команду клуба. «Милан» завершил сезон-2018/19 на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А и не сумел выйти в Лигу чемпионов. Также Гаттузо выступал в составе «Милана» с 1999 по 2012 год и был введён в Зал славы клуба.
- 28 мая 2019
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