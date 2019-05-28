«Спартак» начнёт подготовку к новому сезону 15 июня

На совете директоров московского «Спартака» был свёрстан план подготовки команды к новому сезону. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Подготовку к новому сезону «Спартак» начнёт 15 июня. После прохождения игроками медицинского обследования команда проведёт небольшой подготовительный этап в Москве. После этого спартаковцы отправятся на тренировочный сбор в Австрии, где примут участие в предсезонном турнире.
Перед командой поставлены следующие задачи: по итогам розыгрыша РПЛ-2019/20 занять место в зоне Лиги чемпионов, выиграть Кубок России. Первоначальная задача в Лиге Европы – попасть в групповой турнир, после чего цели будут скорректированы.
Пост главного тренера команды сохранил Олег Кононов. Комплектованием команды в летнее трансферное окно займётся генеральный директор Томас Цорн в контакте с тренерским штабом.
- 28 мая 2019
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