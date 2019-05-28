Ефремов — о Кононове: коней на переправе не меняют

Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов прокомментировал решение совета директоров «Спартака» оставить на посту главного тренера команды Олега Кононова.



«Та игра, которую показал «Спартак» в конце чемпионата, меня расстроила. Но коней на переправе не меняют. Руководство верит в Кононова? На то оно и руководство, чтобы верить. А я не верю, я надеюсь», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В следующем сезоне перед «Спартаком» поставлены следующие задачи: по итогам розыгрыша РПЛ-19/20 занять место в зоне Лиги чемпионов, выиграть Кубок России. Первоначальная задача в Лиге Европы – попасть в групповой турнир, после чего цели будут скорректированы.