Ламела: игроки «Тоттенхэма» верят в себя больше, чем когда-либо

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Ламела рассказал о своём состоянии и поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».



«Я чувствую себя хорошо. У меня есть ещё несколько дней, чтобы войти в тренировочный ритм и подготовить себя наилучшим образом к игре. „Тоттенхэм“ хорошо подготовился. Мы упорно работали, готовы морально и физически.



Мы общались между собой и отметили, что у нас есть прекрасная возможность войти в историю этого клуба. Это то, чего мы хотим добиться. Мы попробуем подойти с наилучшим настроем и приложим все усилия. Мы всегда верили в себя. „Тоттенхэм“ всегда борется, и игроки сохраняют веру до последнего. Теперь мы в финале и верим в себя больше, чем когда-либо», — приводит слова Ламелы Goal.com.