Ламела: игроки «Тоттенхэма» верят в себя больше, чем когда-либо

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Ламела рассказал о своём состоянии и поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Я чувствую себя хорошо. У меня есть ещё несколько дней, чтобы войти в тренировочный ритм и подготовить себя наилучшим образом к игре. „Тоттенхэм“ хорошо подготовился. Мы упорно работали, готовы морально и физически.
Мы общались между собой и отметили, что у нас есть прекрасная возможность войти в историю этого клуба. Это то, чего мы хотим добиться. Мы попробуем подойти с наилучшим настроем и приложим все усилия. Мы всегда верили в себя. „Тоттенхэм“ всегда борется, и игроки сохраняют веру до последнего. Теперь мы в финале и верим в себя больше, чем когда-либо», — приводит слова Ламелы Goal.com.
- 28 мая 2019
-
19:10
-
19:08
-
18:54
-
18:53
-
18:51
-
18:47
-
18:47
-
18:45
-
18:43
-
18:31
-
18:24
-
18:02
-
18:02
-
17:51
-
17:51
-
17:38
-
17:37
-
17:25
-
17:16
-
17:12
-
17:04
-
16:50
-
16:43
-
16:20
-
16:04
-
16:02
-
15:56
-
15:41
-
15:20
-
15:04
-
14:56
-
14:42
-
14:37
-
14:36
-
14:28