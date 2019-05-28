Источник: «Интер» согласовал с Лукаку пятилетний контракт

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку близок к переходу в миланский «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, 26-летний бельгийский футболист согласовал пятилетний контракт с итальянской командой. Отмечается, что зарплата Лукаку составит € 7,5 млн в год без учёта бонусов.



Ранее в СМИ сообщалось, что форвард не хотел покидать «Юнайтед», когда команду возглавлял Жозе Моуринью, но всё изменилось с приходом на пост главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Игрок чувствует себя ущемлённым из-за работы норвежца с составом.



В сезоне-2018/19 Ромелу принял участие в 32 матчах английской Премьер-лиги, 22 из которых он начал в стартовом составе. В активе бельгийца 12 голов. «Манчестер Юнайтед» финишировал на шестом месте в турнирной таблице первенства Англии.