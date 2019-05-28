«Рубин» объявил об уходе Бабурина, Байрамяна, Цаллагова и Полоза
«Рубин» на официальном сайте объявил об уходе голкипера Егора Бабурина, защитников Хорена Байрамяна и Ибрагима Цаллагова, а также форварда Дмитрия Полоза. Футболисты покидают казанскую команду после окончания арендных договоров.
В сезоне-2018/19 Бабурин принял участие в девяти матчах за казанский «Рубин», в которых пропустил 8 голов. Байрамян сыграл в 28 матчах, отметился 2 голами и 3 результативными передачами. Цаллагов провёл 16 игр за казанский клуб и отдал 1 результативную передачу. Полоз принял участие в 30 матчах, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
Казанский «Рубин» завершил сезон-2018/19 на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России стал петербургский «Зенит».
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