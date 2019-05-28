Давид Луис: «Челси» и «Арсенал» хорошо поработали, чтобы пробиться в финал

Защитник «Челси» Давид Луис рассказал о своих ожиданиях от финального матча Лиги Европы с «Арсеналом», который состоится завтра, 29 мая.



«Всё в итоге всегда сводится к усердной ежедневной работе и знакомствам с разными людьми. Сарри преисполнен футбольной страсти, у него большое сердце. Футбол даёт возможность каждый день заводить новые знакомства. Успех зависит от того, как ты работаешь и насколько веришь в чужие идеи. Думаю, мы все верим в идеи Сарри. Завтра будет отличный шанс финишировать на позитиве.



Оба клуба хорошо поработали, чтобы пробиться в финал. Мы хотим повторить то, что сделали в 2013-м.



Когда понимаешь, где ты находишься, начинаешь понимать, как ты можешь расти и прогрессировать. Только умные люди могут осознать это и приспособиться к нужным условиям», — приводит слова Луиса официальный сайт клуба.

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