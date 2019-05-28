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Карвахаль: Рамос должен обсудить своё будущее с Пересом

Карвахаль: Рамос должен обсудить своё будущее с Пересом
Футбол / Испания 0

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал информацию о возможном уходе капитана мадридского клуба Серхио Рамоса.

«Сейчас я в своеобразном отпуске. Тему клуба сейчас оставляю в стороне, хочу сосредоточиться на сборной. Я не знаю, что происходит с Серхио. В „Реале“ проанализируют будущее каждого игрока, я не беспокоюсь. Рамос — наш капитан, на этом всё.

То, что Рамос получает предложения от других клубов, — это абсолютно нормально. Серхио должен обсудить своё будущее с Пересом. Я был бы счастлив видеть Серхио в „Реале“ и в следующем сезоне», — приводит слова Карвахаля Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Рамос всерьёз задумался об уходе из «Реала» из-за испортившихся отношений с руководством клуба. По информации СМИ, защитник считает, что смена обстановки пойдёт на пользу как ему самому, так и «сливочным».

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