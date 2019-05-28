Дель Боске: Анелька обвинял игроков «Реала», что они не празднуют его голы

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Висенте Дель Боске рассказал о сложностях в работе с экс-форвардом «Королевского клуба» Николя Анелька.
«Анелька стоил „Реалу“ очень больших денег. Его покупали как состоявшуюся звезду. Однажды он вошёл в раздевалку и объявил команде, что ему не рады и партнёры не празднуют его голы. После этого Анелька пропустил одну или две тренировки, и клуб оштрафовал его», — приводит слова Дель Боске The Sun.
Анелька перешёл в «Реал» летом 1999 года из «Арсенала». Сумма трансфера составила € 35 млн. Всего за мадридский клуб форвард провёл 33 матча во всех турнирах, в которых стал автором семи забитых мячей и отметился шестью результативными передачами. В составе «Реала» француз выиграл Лигу чемпионов-1999/2000. Летом 2000 года форвард перешёл в «ПСЖ» за € 34,5 млн.
- 28 мая 2019
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