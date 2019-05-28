Сарри: люблю английский футбол и Премьер-лигу
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри в преддверии финального матча Лиги Европы с «Арсеналом» признался, что полюбил английский футбол.
«Сначала мне было действительно непросто понять моих игроков и их менталитет. Но после трудного января, в феврале они начали меняться. Или, возможно, изменился я. На данный момент я люблю каждого из них. У меня в команде 22 замечательных футболиста, и я действительно доволен ими. Конечно, я должен думать о будущем. Но я знаю, что люблю английский футбол и Премьер-лигу.
Сейчас я хочу думать только о финале Лиги Европы. Мой контракт с „Челси“ рассчитан ещё на два года, я думаю только о предстоящей игре. Мы заслуживаем победы в матче с „Арсеналом“, мы хотим победить», — приводит слова Сарри Goal.com.
- 28 мая 2019
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