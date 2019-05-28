Эмери стал очередным кандидатом на пост главного тренера «Барселоны»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери может возглавить «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, испанский специалист входит в сферу интересов каталонского клуба в качестве замены нынешнего наставника Эрнесто Вальверде, который может быть отправлен в отставку в ближайшее время.
«Барселона» рассматривает также кандидатуры Роберто Мартинеса (сборная Бельгии), Рональда Кумана (сборная Нидерландов) и Массимилиано Аллегри (безработный, экс-тренер «Ювентуса»).
В нынешнем сезоне «Арсенал» под руководством 47-летнего Эмери занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Кроме того, лондонский клуб дошёл до финала Лиги Европы, где сыграет с «Челси». Матч состоится завтра, 29 мая.
Источник: «Барселона» уволит Вальверде в ближайшие часы
- 28 мая 2019
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