Хёнесс: возможно, продажа Крооса «Реалу» была ошибкой

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс отметил, что продажа полузащитника Тони Крооса мадридскому «Реалу» в 2014 году могла быть ошибкой.



«Иногда нам приходится принимать трудные решения. Продажа Крооса была одним из таких решений. Возможно, это была ошибка», — приводит слова Хёнесса Goal.com.



Напомним, Кроос перешёл из мюнхенской «Баварии» в «Реал» в июле 2014 года за € 25 млн. Вместе с мадридским клубом немецкий футболист три раза подряд выигрывал Лигу чемпионов. В завершившемся сезоне Кроос принял участие в 28 матчах Примеры и отдал 4 результативные передачи. В начале мая текущего года Кроос продлил контракт со «сливочными» до лета 2023 года. Кроос также является чемпионом мира в составе национальной команды Германии.

«Реал» объявил о продлении контракта с Кроосом