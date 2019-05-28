Хёнесс: возможно, продажа Крооса «Реалу» была ошибкой
Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс отметил, что продажа полузащитника Тони Крооса мадридскому «Реалу» в 2014 году могла быть ошибкой.
«Иногда нам приходится принимать трудные решения. Продажа Крооса была одним из таких решений. Возможно, это была ошибка», — приводит слова Хёнесса Goal.com.
Напомним, Кроос перешёл из мюнхенской «Баварии» в «Реал» в июле 2014 года за € 25 млн. Вместе с мадридским клубом немецкий футболист три раза подряд выигрывал Лигу чемпионов. В завершившемся сезоне Кроос принял участие в 28 матчах Примеры и отдал 4 результативные передачи. В начале мая текущего года Кроос продлил контракт со «сливочными» до лета 2023 года. Кроос также является чемпионом мира в составе национальной команды Германии.
«Реал» объявил о продлении контракта с Кроосом
- 28 мая 2019
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