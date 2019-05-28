Неприличный жест Сарри и приколы Обамеянга на тренировке. Лучшие фото из Баку

28 мая в на Олимпийском стадионе в Баку состоялись открытые тренировки «Арсенала» и «Челси» в рамках подготовки к финалу Лиги Европы.

Матч «Челси» — «Арсенал» состоится завтра, 29 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки, которому помогут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли.

Напомним, Мхитарян отказался лететь с «Арсеналом» в Баку, где пройдёт финал Лиги Европы, по политическим мотивам. Власти Азербайджана гарантировали игроку безопасность, однако футболист не согласился на поездку, после чего МИД страны заявил, что Армения использует хавбека в провокационных целях. Страны конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Лучшие кадры с тренировки — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.