Неприличный жест Сарри и приколы Обамеянга на тренировке. Лучшие фото из Баку

28 мая в на Олимпийском стадионе в Баку состоялись открытые тренировки «Арсенала» и «Челси» в рамках подготовки к финалу Лиги Европы.
Матч «Челси» — «Арсенал» состоится завтра, 29 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки, которому помогут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли.
Напомним, Мхитарян отказался лететь с «Арсеналом» в Баку, где пройдёт финал Лиги Европы, по политическим мотивам. Власти Азербайджана гарантировали игроку безопасность, однако футболист не согласился на поездку, после чего МИД страны заявил, что Армения использует хавбека в провокационных целях. Страны конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
Лучшие кадры с тренировки — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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