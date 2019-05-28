Месси — лучший игрок чемпионата Испании по версии Marca
Лучшим игроком чемпионата Испании по версии издания Marca признан аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
В завершившемся сезоне 31-летний Месси стал лучшим бомбардиром испанского национального чемпионата, став автором 36 забитых мячей в 34 матчах. Кроме того, аргентинец разделил первое-второе место в списке лучших ассистентов Примеры с полузащитником «Севильи» Пабло Сарабией. Оба футболиста отдали по 13 результативных передач.
В этом сезоне Месси стал 10-кратным чемпионом Испании. Форвард также выиграл «Золотую бутсу» — приза, вручаемого лучшему бомбардиру сезона в Европе, набрав 72 очка.
Кроме того, Месси забил 12 голов в 10 матчах Лиги чемпионов, а также трижды отличился в пяти встречах Кубка Испании.
Месси установил рекорд Кубка Испании
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