Клопп: люблю каждого игрока «Ливерпуля», они отдали всё для выхода в финал ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп восхитился своей командой в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».



«Я люблю их всех. Они отдали всё, чтобы попасть в финал. Мне никогда не приходилось принимать участие в финале Лиги чемпионов с более невероятной командой, это правда. Меня поражает сочетание грандиозного потенциала и серьёзного отношения в моих футболистах. Это просто блестяще, и именно это привело нас туда, где мы есть.



Мы отчаянно хотели вновь сыграть в финале, но в какой-то момент казалось, что шанс может исчезнуть. Я действительно счастлив, что мы снова здесь. Эта команда всегда готова к развитию. Не сомневаюсь, что нам будет сложно. Необходимо направить эмоции в правильное русло. Нас ждёт особенная игра», — приводит слова Клоппа Goal.com.

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