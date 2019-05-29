Куман не опроверг вероятность назначения главным тренером «Барселоны»
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман не опроверг информацию о том, что в следующем сезоне он может возглавить «Барселону».
«Опровергнуть эту информацию было бы легко, но я не стану этого делать. Но у нас пресс-конференция, которая посвящена сборной Нидерландов, поэтому пусть она такой и остаётся», — приводит слова Кумана Sport.es.
Ранее сообщалось, что нынешний наставник каталонского клуба Эрнесто Вальверде в ближайшее время может быть отправлен в отставку.
56-летний Куман возглавил сборную Нидерландов в феврале 2018 года. Под его руководством команда заняла первое место в группе 1 дивизиона А Лиги Наций и вышла в финальный турнир. Контракт специалиста с голландской федерацией футбола действует до лета 2022 года.
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