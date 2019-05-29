Неймар не смог завершить тренировку сборной Бразилии из-за повреждения

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар не смог завершить тренировку национальной команды, сообщает Globo Esporte. Напомним, сборная Бразилии начала подготовку к Кубку Америки.



По информации источника, бразильский форвард почувствовал боль в левом колене после столкновения на командном занятии. Врачи сборной оказали помощь Неймару, после чего футболист попытался вернуться к тренировке. Однако после выполнения нескольких упражнений Неймар вновь ощутил боль в колене и был вынужден покинуть командное занятие в сопровождении докторов сборной Бразилии. Степень серьёзности повреждения пока не известна.

Ранее стало известно, что Неймар был лишён капитанской повязки в сборной Бразилии. Вместо него выводить команду на поле будет партнёр форварда по «ПСЖ» защитник Дани Алвес.



В ближайшее время бразильцам предстоит провести товарищеские матчи с Катаром и Гондурасом, после чего команда примет участие в Кубке Америки. Турнир пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Хозяева соревнования сыграют в группе А, где их соперниками станут Боливия, Венесуэла и Перу.