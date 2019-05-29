«Болонья» договорилась о выкупе Орсолини у «Ювентуса» за € 15 млн

Нападающий «Ювентуса» Риккардо Орсолини в ближайшее время станет игроком «Болоньи». Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон провёл встречу с коллегой из туринского клуба Фабио Паратичи. На встрече стороны достигли соглашения по трансферу игрока. Болонцы заплатят за форварда € 15 млн.

В завершившемся сезоне 22-летний Орсолини выступал за «Болонью» на правах аренды. Футболист принял участие в 35 матчах итальянского национального чемпионата (19 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отметился пятью результативными передачами.

Орсолини стал лучшим бомбардиром «Болоньи» наряду с Федерико Сантандером и помог команде финишировать на 10-м месте в турнирной таблице.