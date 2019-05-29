Р. Мартинес: не могу сказать «да» «Барсе», не поговорив с бельгийской ассоциацией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал информацию о возможном назначении на пост наставника «Барселоны».



«Я не могу сказать „да“ „Барселоне“, не поговорив с руководством Королевской бельгийской футбольной ассоциации», — приводит слова Мартинеса сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



Ранее сообщалось, что Мартинес является фаворитом на должность главного тренера каталонской команды. Специалист может сменить на этом посту нынешнего наставника Эрнесто Вальверде.



Вальверде возглавил «Барселону» летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея — два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок страны. Его действующий контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2020 года.

Р. Мартинес — основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»