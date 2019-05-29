Мещеряков: «Локомотив» настроен на максимальное омоложение команды

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о трансферной политике столичного клуба.
«Мы никогда не скрывали, что настроены на максимальное омоложение команды и привлечение собственных воспитанников. Неслучайно в финале Кубка страны сыграли сразу пятеро молодых футболистов, которые прошли академию «Локомотива», а еще несколько сидели на скамейке запасных. Значит, академия работает и будущее у клуба есть. Также на совете директоров мы приняли решение, что покупаем игроков в возрасте только до 25 лет, в крайнем случае до 27. Могут быть какие-то исключения, но это уже совсем единичные случаи», — приводят слова Мещерякова «Известия».
«Локомотив» по итогам минувшего сезона финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и обеспечил себе попадание в групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов. В 30 турах московская команда набрала 56 очков и уступила лишь «Зениту» (64).
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