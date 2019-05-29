Робертсон: все думали, что Салах будет звездой-однодневкой

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон оценил выступление одноклубника Мохамеда Салаха в нынешнем сезоне.

«Мохамеду Салаху в этом сезоне пришлось доказывать многим людям, что они ошибаются. Все думали, что он будет звездой-однодневкой, поэтому его, вероятно, несправедливо критиковали в начале сезона. Но затем он забил несколько важных голов в Лиге чемпионов и в целом провел ещё одну фантастическую кампанию. Надеюсь, у него в запасе есть ещё парочка мячей», — приводит слова Робертсона пресс-служба УЕФА.

1 июня «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур» в финале Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и начнётся в 22:00 мск.