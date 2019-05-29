Адвокат — о победе над «Витессом»: это отличный способ закончить

Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат дал комментарий после ответного матча финала плей-офф нидерландской Эредивизии за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20 с «Витессом». Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Утрехта».

«Это отличный способ закончить. Было очень трудно. Шанс, что я остановлюсь, определенно есть. Сделать такое в родной стране — прекрасно.

Это была отличная игра с нашей стороны. Густафссон обладает уникальными качествами. Я говорил это весь сезон, но многие этого не видят. Часто говорю ему, что он готов к сборной Швеции, что он может играть на более высоком уровне», — приводит слова Адвоката VI.

В первом матче команды сыграли вничью. Таким образом, путёвку в Лигу Европы завоевал «Утрехт».