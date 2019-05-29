Рибери не исключил возвращения в «Марсель»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, покидающий клуб по окончании сезона, ответил на вопрос о возможном возвращении в «Марсель».
«Марсель» — это нечто особенное. Годы в «Марселе» останутся в моём сердце на всю жизнь. Возвращение? Конечно, всё возможно. Я свободен. Посмотрим», — приводит слова Рибери RMC.
Ближайшим летом у Рибери истекает срок действия контракта с «Баварией». В мюнхенском клубе он провёл 12 последних лет. В 2007 году трансфер игрока из «Марселя» обошёлся немецкому гранду в € 30 млн.
Всего в составе «Баварии» 36-летний футболист сыграл 425 матчей, забил 124 мяча и сделал 182 результативные передачи. В общей сложности с командой он выиграл 24 трофея, в том числе Лигу чемпионов в сезоне-2012/13 и 9 чемпионских титулов Бундеслиги, что является рекордным показателем для турнира.
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