«Милан» может продать Доннарумму из-за проблем с ФФП

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее трансферное окно может покинуть команду, сообщает Football Italia. Руководство клуба планирует расстаться с футболистом, чтобы «Милан» не был наказан за нарушение финансового фейр-плей. По этой причине россонери намерены сократить расходы. От продажи Джанлуиджи была бы получена чистая прибыль, так как он является воспитанником клуба.
В приобретении Доннаруммы заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Его заработная плата составляет € 6 млн в год. Контракт действует до лета 2021 года.
«Милан должен смотреть в будущее, обеспечивая при этом преемственность, финансовую стабильность и устойчивый рост», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Вероятно, по этой причине Дженнаро Гаттузо и Леонардо намерены покинуть клуб. Также «Милан» не стал продлевать соглашения с Кристианом Сапатой, Риккардо Монтоливо, Антонио Доннаруммой, Андреа Бертолаччи, Иньяцио Абате и Хосе Маури, что позволит сэкономить порядка € 20 млн.
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