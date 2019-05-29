Гётце не продлевает контракт с «Боруссией» Д, им интересуется «Арсенал»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце может покинуть клуб, сообщает Bild. По информации издания, хавбек не спешит продлевать контракт с клубом, действующее соглашение истечёт в следующем году. К экс-чемпиону мира проявляет интерес лондонский «Арсенал». Там он может воссоединиться с бывшими партнёрами – Пьер-Эриком Обамеянгом, Генрихом Мхитаряном и Сократисом Папастатопулосом. Предполагается, что немец должен будет пойти на понижение зарплаты, если собирается остаться в Дортмунде.
В текущем сезоне Гётце в составе «шмелей» стал серебряным призёром чемпионата Германии. В 26 матчах на его счету 7 голов и 7 результативных передач. За «Боруссию» Марио выиграл два национальных чемпионата, а также Кубок страны.
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