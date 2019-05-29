Пирло считает, что Конте подходит «Интеру» больше Моуринью

Бывший полузащитник «Интера» Андреа Пирло предположил, кто больше подходит на пост главного тренера клуба — Антонио Конте или Жозе Моуринью.
«На мой взгляд, Конте может дать больше, чем Моуринью, особенно с точки зрения структуры и конкурентной борьбы. Если он присоединится к «Интеру», болельщики будут поддерживать команду даже больше, они будут ближе к игрокам», — цитирует Пирло Sky Sport Italia.
Конте возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год, после чего начал работу в сборной Италии. После двух лет с национальной командой специалист перебрался в «Челси», откуда был уволен летом прошлого года и с того момента пребывает без клуба. Нерадзурри под руководством Лучано Спаллетти заняли четвёртое место в Серии А и пробились в Лигу чемпионов.
Сообщается, что Конте уже сегодня, 29 мая, возглавит «Интер».
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