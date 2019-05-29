«Милан» хочет, чтобы у Мальдини было больше влияния в клубе

Директор по стратегическому развитию «Милана» Паоло Мальдини получил предложение играть большую роль в клубе, сообщает Sky Sport Italia. По информации издания, исполнительный директор россонери Иван Газидис хочет, чтобы у Мальдини была большая ответственность и некоторые обязанности. Речь идёт о футбольной составляющей.

Предполагается, что в условиях сокращения расходов для прохождения ФФП Мальдини сосредоточится на поиске новых талантов, тогда как уволенный накануне технический директор Леонардо специализировался на приобретении известных игроков.

Частью внимания Паоло также будет выбор главного тренера, так как вариантов становится всё меньше. Леонарду Жардим («Монако») и Леонардо Семпличи («СПАЛ») намерены остаться в своих клубах, а идея уменьшения расходов вряд ли понравится Массимилиано Аллегри или Симоне Индзаги.