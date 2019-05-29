Де Росси может перейти в клуб Бекхэма
Бывший полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси, который всю карьеру провёл за римлян, может продолжить карьеру в MLS, сообщает AS. По информации издания, в приглашении хавбека заинтересован владелец «Майами» Дэвид Бекхэм. Его клуб готовится к дебютному сезону в лиге и нуждается в опытном футболисте, который повёл бы команду за собой и был бы примером для одноклубников.
35-летний Де Росси является воспитанником «Ромы», провёл за клуб 616 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 63 забитых мячей и отдал 54 результативные передачи. В составе «волков» хавбек дважды становился обладателем Кубка Италии, а также один раз выиграл Суперкубок страны.
Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны «Нью-Йорк Сити» — другого клуба MLS.
Де Росси провёл прощальный матч за «Рому»
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