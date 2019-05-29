Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Де Росси может перейти в клуб Бекхэма

Де Росси может перейти в клуб Бекхэма
Футбол / Италия 0

Бывший полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси, который всю карьеру провёл за римлян, может продолжить карьеру в MLS, сообщает AS. По информации издания, в приглашении хавбека заинтересован владелец «Майами» Дэвид Бекхэм. Его клуб готовится к дебютному сезону в лиге и нуждается в опытном футболисте, который повёл бы команду за собой и был бы примером для одноклубников.

35-летний Де Росси является воспитанником «Ромы», провёл за клуб 616 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 63 забитых мячей и отдал 54 результативные передачи. В составе «волков» хавбек дважды становился обладателем Кубка Италии, а также один раз выиграл Суперкубок страны.

Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны «Нью-Йорк Сити» — другого клуба MLS.

Де Росси провёл прощальный матч за «Рому»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент