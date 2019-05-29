Р. Карвалью войдёт в тренерский штаб Виллаш-Боаша в «Марселе»

Бывший защитник «Челси» Рикарду Карвалью станет ассистентом нового главного тренера «Марселя» Андре Виллаш-Боаша. Об этом сообщает RMC.
По данным источника, португальский специалист в ближайшее время прилетит во Францию, чтобы подписать контракт с марсельцами.
41-летние Карвалью и Виллаш-Боаш уже несколько раз работали вместе. С 2011 по 2012 год Виллаш-Боаш тренировал «Челси», за который выступал Карвалью. Также тренер и игрок пересеклись в 2017 году в китайском «Шанхай СИПГ».
Ранее сообщалось, что Виллаш-Боаш заключит соглашение с «Марселем» на два года и будет зарабатывать € 600 тыс. в месяц.
«Марсель» завершил чемпионат Франции на пятом месте, набрав 61 очко. Команда Руди Гарсии на 30 баллов отстала от «ПСЖ». В следующем сезоне «Марсель» выступит в Лиге Европы.
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