Появилось фото третьей формы «Ювентуса». Она голубая и с необычным узором

Портал Footyheadlines опубликовал фотографию нового третьего комлекта игровой формы туринского «Ювентуса» на следующий сезон.



Экипировка выполнена в голубом цвете, при этом на ней красуется необычный узор, сделанный в белом цвете. Техническим спонсором бьянконери является немецкая фирма adidas.

Появилось фото третьей формы «Ювентуса». Она голубая и с необычным узором Фото : Footyheadlines.com

«Ювентус» в завершившемся сезоне в очередной раз стал чемпионом Италии, опередив ближайшего преследователя в лице «Наполи» на 11 очков. В Кубке страны «старая синьора» не сумела добиться успеха, проиграв «Аталанте» со счётом 0:3 и вылетев на стадии 1/4 финала. В Лиге чемпионов туринской команде также покорился лишь четвертьфинал, где сильнее оказался «Аякс» (1:1 и 1:2). Позднее амстердамцы вылетели в полуфинале турнира.