Появилось фото третьей формы «Ювентуса». Она голубая и с необычным узором
Портал Footyheadlines опубликовал фотографию нового третьего комлекта игровой формы туринского «Ювентуса» на следующий сезон.
Экипировка выполнена в голубом цвете, при этом на ней красуется необычный узор, сделанный в белом цвете. Техническим спонсором бьянконери является немецкая фирма adidas.
Появилось фото третьей формы «Ювентуса». Она голубая и с необычным узором
Фото: Footyheadlines.com
«Ювентус» в завершившемся сезоне в очередной раз стал чемпионом Италии, опередив ближайшего преследователя в лице «Наполи» на 11 очков. В Кубке страны «старая синьора» не сумела добиться успеха, проиграв «Аталанте» со счётом 0:3 и вылетев на стадии 1/4 финала. В Лиге чемпионов туринской команде также покорился лишь четвертьфинал, где сильнее оказался «Аякс» (1:1 и 1:2). Позднее амстердамцы вылетели в полуфинале турнира.
«Ювентус» представил форму на сезон-2019/20
- 29 мая 2019
-
10:16
-
10:09
-
09:56
-
09:56
-
09:25
-
09:22
-
08:44
-
08:31
-
08:17
-
08:00
-
07:42
-
07:25
-
07:02
-
06:42
-
06:23
-
06:03
-
05:45
-
05:31
-
05:17
-
04:47
-
04:37
-
04:17
-
03:50
-
03:32
-
02:50
-
02:35
-
02:24
-
02:14
-
00:56
-
00:40
-
00:34
-
00:18
-
00:16
- 28 мая 2019
-
23:57
-
23:52
Партнерский контент