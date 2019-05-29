Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вышел трейлер фильма о Кроосе

Вышел трейлер фильма о Кроосе
Футбол / Испания 0

Кинокомпания Broadview Pictures опубликовала трейлер фильма о немецком полузащитнике мадридского «Реала» Тони Кроосе.

Премьера фильма состоится 4 июля 2019 года. Описание гласит, что фильм «Кроос» покажет «портрет исключительного футболиста и исключительного человека в постоянном исключительном мире».

Видео можно посмотреть в YouTube-канале BroadviewPictures.

В документальном фильме также приняли участие: Зинедин Зидан, Хосеп Гвардиола, Юпп Хайнкес,
Ули Хёнесс, Флорентино Перес, Робби Уильямс, Феликс Кроос и другие.

29-летний Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В составе «сливочных» он завоевал 12 трофеев, среди которых три Лиги чемпионов подряд, титул чемпиона Испании, Суперкубок страны, три Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира.

Хёнесс: возможно, продажа Крооса «Реалу» была ошибкой
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент