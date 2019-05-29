Вышел трейлер фильма о Кроосе

Кинокомпания Broadview Pictures опубликовала трейлер фильма о немецком полузащитнике мадридского «Реала» Тони Кроосе.
Премьера фильма состоится 4 июля 2019 года. Описание гласит, что фильм «Кроос» покажет «портрет исключительного футболиста и исключительного человека в постоянном исключительном мире».
Видео можно посмотреть в YouTube-канале BroadviewPictures.
В документальном фильме также приняли участие: Зинедин Зидан, Хосеп Гвардиола, Юпп Хайнкес,
Ули Хёнесс, Флорентино Перес, Робби Уильямс, Феликс Кроос и другие.
29-летний Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В составе «сливочных» он завоевал 12 трофеев, среди которых три Лиги чемпионов подряд, титул чемпиона Испании, Суперкубок страны, три Суперкубка УЕФА и четыре клубных чемпионата мира.
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