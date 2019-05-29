Бартомеу не хочет увольнять Вальверде, совет директоров требует отставку

В руководстве «Барселоны» возникли разногласия относительно дальнейшей судьбы главного тренера команды Эрнесто Вальверде, сообщает RAC1.
По информации источника, президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу хочет оставить специалиста на его посту и не считает его причиной провала в концовке минувшего сезона. Не так давно стороны продлили сотрудничество до лета 2020 года, и Бартомеу намерен сохранить тренера как минимум до этого срока.
Противоположной позиции придерживаются члены совета директоров «Барселоны». Они считают, что команде необходимы изменения на тренерском посту и настаивают на отставке Вальверде. Руководители также оказывают давление на Бартомеу, однако тот пока придерживается своей позиции.
Вальверде возглавляет «Барселону» с 2017 года. В минувшей кампании сине-гранатовые стали чемпионами Испании, однако уступили «Валенсии» в финале Кубка страны, а также вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, несмотря на победу в первом матче с «Ливерпулем» со счётом 3:0.
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