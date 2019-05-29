Обама назвал причину неудач Месси в сборной Аргентины

Бывший президент США Барак Обама поделился мнением о нападающем «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Даже люди, которых мы считаем гениями, работают с другими людьми, чтобы разработать свой собственный стиль. У Аргентины, несмотря на наличие невероятного Месси, не получается выиграть чемпионат мира. Вспомните Сальвадора Дали. Он учился у Жоржа Брака. Я хочу дать совет молодёжи – не многие люди могут совершить великие вещи в одиночку», – приводит слова Обамы Sport.es.

Ранее Месси в составе сборной Аргентины доходил до финалов четырёх турниров, но в каждом из них терпел поражения.

с 14 июня по 7 июля в Бразилии пройдёт Кубок Америки. Аргентина сыграет в группе В вместе с командами Колумбии, Парагвая и Катара.