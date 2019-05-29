Моура: не представлял даже в самых смелых мечтах, что забью три мяча

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура рассказал, что мечтает о победе в финале Лиги чемпионов. 1 июня «шпоры» сыграют в решающей встрече с «Ливерпулем».

«Я верил и сильно надеялся, что мы победим и выйдем в финал, но не представлял даже в самых смелых мечтах, что сам забью три мяча. Это было идеально. Хотел отпраздновать это со своими друзьями и оставить себе мяч после игры. Вне всяких сомнений, это особенный мяч в моей карьере.



Я всегда мечтал играть в Лиге чемпионов и выиграть её. Дебютировать в полуфинале и забить три мяча так, как это удалось мне, — это особый и крайне эмоциональный момент. Об этом можно было только мечтать. Теперь у меня есть возможность сыграть в финале и выиграть турнир, о котором я так мечтал.

Мы пережили в этой Лиге чемпионов невероятные, совершенно уникальные моменты. Мы вышли из группы в последнем туре после очень трудного матча с «Барселоной». Затем нас ждали игры с дортмундской «Боруссией», «Манчестер Сити» и «Аяксом». Дорога была запутанной и очень трудной. Мы добрались сюда благодаря тяжёлой работе и заслужили участие в финале. Вне всяких сомнений, это лучший момент в моей карьере. Выход в финал самого сложного клубного турнира в мире дарит фантастические ощущения. Сбылась мечта, и теперь я хочу стать чемпионом», — цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.