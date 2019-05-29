Ривалдо: для победы в Лиге чемпионов «Барселоне» не хватает Неймара

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо выразил мнение, что для успеха в Лиге чемпионов каталонской команде не хватает нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
«На мой взгляд, Неймар – именно тот футболист, которого не хватает «Барселоне», чтобы вновь выиграть Лигу чемпионов. Ему хватит личных и профессиональных качеств, чтобы вернуть любовь болельщиков и стать лучшим в мире», — приводит слова Ривалдо Sport.es.
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. С сине-гранатовыми он один раз выиграл Лигу чемпионов (2015 год).
В минувшем розыгрыше главного еврокубкового турнира каталонцы добрались до полуфинала, где в первом матче рагромили дома «Ливерпуль» со счётом 3:0, однако потерпели сокрушительное поражение в ответной встрече (0:4) и не сумели пробиться в финал.
- 29 мая 2019
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