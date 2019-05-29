«Тоттенхэм» предложил € 60 млн за хавбека «Бетиса» Ло Чельсо

Лондонский «Тоттенхэм» хочет купить аргентинского полузащитника севильского «Бетиса» Джовани Ло Чельсо. Об этом сообщает ВВС.

По данным источника, английский клуб предложил за футболиста € 60 млн. Впрочем, испанцы намерены получить за него сумму, максимально приближенную к его отступным, которые составляют € 100 млн.

Ло Чельсо перешёл в «Бетис» летом 2018 года из «ПСЖ» с правом выкупа. Испанский клуб использовал опцию выкупа и приобрёл игрока за € 22 млн. В завершившемся сезоне хавбек принял участие в 32 матчах испанского национального чемпионата (27 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей (2 — с пенальти), а также отметился четырьмя результативными передачами и получил пять жёлтых карточек.