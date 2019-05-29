«Зенит» показал 20 лучших голов Аршавина в составе клуба

«Зенит» опубликовал в «Твиттере» подборку 20 лучших голов бывшего нападающего команды Андрея Аршавина, которые он забил в футболке сине-бело-голубых.

38-летний Аршавин является воспитанником «Зенита». Форвард выступал за петербургский клуб с 1999 по 2009 год, а также в сезоне-2012/13 и с 2013 по 2015 год. Всего он провёл за клуб 352 матча во всех турнирах, в которых стал автором 74 забитых мячей, а также отметился 99 результативными передачами.

В составе «Зенита» Аршавин трижды становился чемпионом России, выигрывал Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также футболист выступал за лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». За сборную России сыграл 74 матча и забил 17 голов.

Сейчас Аршавин является тренером детской академии «Зенита».