Рауль возглавит вторую команду «Реала»

Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Гонсалес, в настоящий момент занимающий пост главного тренера команды U18, в летнее межсезонье пойдёт на повышение.



Как сообщает AS, по окончании сезона экс-нападающий возглавит вторую команду «сливочных» – «Кастилью», которая сейчас выступает в третьем по силе дивизионе Испании и борется за выход во второй – Сегунду. При этом утверждается, что назначение Рауля произойдёт вне зависимости от исхода кампании для команды.



Рауль возглавил «Реал» U18 в марте, сменив на посту наставника Альваро Бенито, который был уволен за критику игры основы «сливочных». В апреле команда под его руководством стала чемпионом страны.



Рауль выступал за «Реал» с 1994 по 2010 год. В составе «Королевского клуба» он шесть раз выигрывал чемпионат Испании, а также трижды стал победителем Лиги чемпионов.

«Реал» U18 под руководством Рауля стал чемпионом Испании