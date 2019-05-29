Рауль возглавит вторую команду «Реала»

Бывший футболист мадридского «Реала» Рауль Гонсалес, в настоящий момент занимающий пост главного тренера команды U18, в летнее межсезонье пойдёт на повышение.
Как сообщает AS, по окончании сезона экс-нападающий возглавит вторую команду «сливочных» – «Кастилью», которая сейчас выступает в третьем по силе дивизионе Испании и борется за выход во второй – Сегунду. При этом утверждается, что назначение Рауля произойдёт вне зависимости от исхода кампании для команды.
Рауль возглавил «Реал» U18 в марте, сменив на посту наставника Альваро Бенито, который был уволен за критику игры основы «сливочных». В апреле команда под его руководством стала чемпионом страны.
Рауль выступал за «Реал» с 1994 по 2010 год. В составе «Королевского клуба» он шесть раз выигрывал чемпионат Испании, а также трижды стал победителем Лиги чемпионов.
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