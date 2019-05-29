«Атлетико» близок к приобретению защитника «Эспаньола»

Защитник «Эспаньола» Марио Эрмосо в ближайшее время может перейти в «Атлетико». Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Cadena Cope.

По данным источника, мадридский клуб практически согласовал трансфер футболиста. В составе «Атлетико» Эрмосо может заменить уругвайца Диего Година, который покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

22-летний Эрмосо является воспитанником «Реала». «Королевский клуб» по-прежнему имеет право на первоочередный выкуп трансфера игрока за € 15 млн, но, скорее всего, не будет этого делать.

В завершившемся сезоне Эрмосо принял участие в 32 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил семь жёлтых карточек.