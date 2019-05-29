«Атлетико» близок к приобретению защитника «Эспаньола»
Защитник «Эспаньола» Марио Эрмосо в ближайшее время может перейти в «Атлетико». Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Cadena Cope.
По данным источника, мадридский клуб практически согласовал трансфер футболиста. В составе «Атлетико» Эрмосо может заменить уругвайца Диего Година, который покинул клуб в связи с истечением срока контракта.
22-летний Эрмосо является воспитанником «Реала». «Королевский клуб» по-прежнему имеет право на первоочередный выкуп трансфера игрока за € 15 млн, но, скорее всего, не будет этого делать.
В завершившемся сезоне Эрмосо принял участие в 32 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил семь жёлтых карточек.
«Атлетико» заинтересован в защитнике «Барселоны»
- 29 мая 2019
-
11:57
-
11:57
-
11:40
-
11:36
-
11:24
-
11:17
-
11:08
-
10:57
-
10:42
-
10:32
-
10:16
-
10:09
-
09:56
-
09:56
-
09:25
-
09:22
-
08:44
-
08:31
-
08:17
-
08:00
-
07:42
-
07:25
-
07:02
-
06:42
-
06:23
-
06:03
-
05:45
-
05:31
-
05:17
-
04:47
-
04:37
-
04:17
-
03:50
-
03:32
-
02:50
Партнерский контент