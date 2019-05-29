«Спартак» подтвердил продление контракта с Мелкадзе

«Спартак» на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с нападающим Георгием Мелкадзе.



Новый контракт 22-летнего футболиста с московским клубом рассчитан на три сезона – до лета 2022 года.



Накануне, 28 мая, «Чемпионату» стало известно, что «Спартак» продлил соглашение с Мелкадзе.



Форвард выступает в составе красно-белых с 2014 года. В завершившемся сезоне Георгий принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, однако результативными действиями отметиться не сумел.



По итогам минувшей кампании «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем сезоне красно-белые выступят в Лиге Европы. Ранее «Спартак» объявил, что главный тренер команды Олег Кононов будет готовить команду к новому сезону.

«Спартак» заключил новый контракт с Мелкадзе