«ПСЖ» интересуется хавбеком «Боруссии» Д Вайглем

«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Юлиану Вайглю. Об этом сообщает Goal со ссылкой на Eurosport Germany.

По данным источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В услугах игрока заинтересован лично главный тренер парижан Томас Тухель, который ранее работал с ним в «Боруссии».

Вайгль перешёл в «Боруссию» летом 2015 года из «1860 Мюнхен». Сумма трансфера составила € 2,5 млн. В завершившемся сезоне 23-летний хавбек принял участие в 18 матчах немецкого национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с дортмундским клубом действителен до лета 2021 года.