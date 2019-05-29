Салах: мы финишировали выше «Тоттенхэма» в АПЛ, но сейчас это не имеет значения

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился эмоциями перед предстоящим финальным матчем Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
«Сейчас я взбудоражен. В прошлом году мы проиграли, но в этом хотим реабилитироваться. Это будет очень тяжёлый матч, мы уже встречались с «Тоттенхэмом» в Премьер-лиге и в итоге финишировали выше, чем они. Но сейчас это не имеет никакого значения. Финал – это отдельный матч, и мы хотим одержать победу.
Клопп? Мы ещё не обсуждали детали предстоящей игры, но команда знает, чего стоит наш тренер. Удача тоже должна присутствовать, но нам в любом случае придётся усердно работать», — приводятся слова Салаха на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Sky Sport.
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