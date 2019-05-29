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Салах: был бы рад вновь поиграть с Де Росси

Салах: был бы рад вновь поиграть с Де Росси
Футбол / Англия 0

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался об уходе полузащитника и капитана «Ромы» Даниэле Де Росси из клуба, а также выразил желание вновь поиграть с ним в будущем.

«Он — легенда клуба и всего итальянского футбола, не только потому, что это мой друг. Я не знаю, что сказать. Я видел игру и как болельщики приветствовали его. Даниэле многим пожертвовал ради команды.

Я бы хотел поблагодарить его, это один из лучших футболистов, с которым мне доводилось играть. Удачи ему в будущем. Было бы потрясающе, если бы Де Росси перебрался в Премьер-лигу, но я не знаю, насколько это возможно. Я был бы рад вновь поиграть с ним, он отличный футболист», — приводятся слова Салаха на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио со ссылкой на Sky Sport.

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