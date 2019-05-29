«Арсенал» проведёт сборы в Туле и Австрии

Футболисты тульского «Арсенала» после завершения сезона ушли в отпуск. Первый втягивающий сбор продлится две недели. «Канониры» проведут его в Туле на тренировочной базе «Желдормаш».



Второй сбор пройдёт в Лиенце (Австрия) с 27 июня по 7 июля. За это время команда Игоря Черевченко проведёт три контрольные встречи, которые состоятся 29 июня, 2 и 6 июля. На данный момент соперники неизвестны.



Молодёжный состав «Арсенала» первый сбор также проведёт дома, на стадионе в поселке Косая Гора. 27 июня дублеры отправятся в Беларусь: до 7 июля они будут готовиться на базе команды «Минск».

По итогам минувшего сезона тульская команда заняла шестое место в Премьер-Лиге и впервые в истории выступит в Лиге Европы.