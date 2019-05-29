Малиновский не перейдёт в «Спартак»

По информации «Чемпионата», полузащитник «Генка» Руслан Малиновский отказался переходить в «Спартак».
Накануне 26-летний украинец в интервью телеканалам «Футбол 1»/«Футбол 2» отметил, что пока не определился со своим будущим. Тем не менее вероятность его перехода в «Спартак» за последнее время резко упала. Сейчас красно-белые изучают другие варианты укрепления полузащиты.
Интерес к Малиновскому проявляет ряд европейских клубов, в том числе из Италии и Испании. В частности, в прессе появлялась информация о его возможном переходе в «Наполи». Также сообщалось, что в услугах хавбека заинтересован лиссабонский «Спортинг».
В завершившемся сезоне Руслан в общей сложности провёл 51 матч, в котором записал на свой счёт 16 голов и столько же результативных передач.
- 29 мая 2019
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13:03Малиновский не перейдёт в «Спартак» Эксклюзив
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