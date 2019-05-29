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Малиновский не перейдёт в «Спартак»

Малиновский не перейдёт в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

По информации «Чемпионата», полузащитник «Генка» Руслан Малиновский отказался переходить в «Спартак».

Накануне 26-летний украинец в интервью телеканалам «Футбол 1»/«Футбол 2» отметил, что пока не определился со своим будущим. Тем не менее вероятность его перехода в «Спартак» за последнее время резко упала. Сейчас красно-белые изучают другие варианты укрепления полузащиты.

Интерес к Малиновскому проявляет ряд европейских клубов, в том числе из Италии и Испании. В частности, в прессе появлялась информация о его возможном переходе в «Наполи». Также сообщалось, что в услугах хавбека заинтересован лиссабонский «Спортинг».

В завершившемся сезоне Руслан в общей сложности провёл 51 матч, в котором записал на свой счёт 16 голов и столько же результативных передач.

Агент: Малиновским интересуются лучшие клубы Испании и Италии
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