Губернатор: в «Балтике» никто ничего не воровал!

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о финансовом состоянии «Балтики», которая заняла 16-е место по итогам сезона в ФНЛ.

«В «Балтику» не надо верить или не верить. За неё надо болеть. Меня убивают болельщики, которые обвиняют этого тренера, того тренера… Предыдущего гендиректора… Подождите, при предыдущем гендиректоре они стали пятыми! За что вы его ругаете? Потому что отдельные СМИ писали о каких-то там финансовых махинациях? Я, конечно, прошу прощения у своих коллег, Следственного комитета и всех остальных, но я говорил, что не надо возбуждать дело. Мы нашли средства. Не нашли вне бюджета, погасили из бюджета. Не надо возбуждать.



Заплатили, а дело возбудили спустя два дня после этого. Если кому-то таким образом нужно было поправить свою статистику, он её поправил. При этом сделали такой информационный вброс. Никто ничего не воровал! Другой вопрос, что в клубе были отдельные игроки, которые не должны были столько получать. Но мы с этим покончили. Самых дорогих уволили, некоторым снизили зарплату. Сейчас зарплатный бюджет 270-300 млн рублей. Это 50% средства бюджета, вторая половина – внебюджетные», — цитирует Алиханова Caravan.