Полузащитник «Спартака» Фернандо может перебраться в Англию
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо ближайшим летом может перейти в один из английских клубов. Агент бразильца предлагает услуги своего клиента представителям Премьер-лиги.
Красно-белые стремятся обновить полузащиту. В частности, в их трансферный список входили Руслан Малиновский («Генк») и Томаш Соучек («Славии»), но оба не собираются переходить в московский клуб. Сейчас одной из приоритетных целей спартаковцев является Ханс Ванакен («Брюгге»).
В минувшем сезоне Фернандо принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи, а также получил 4 жёлтые карточки. За «Спартак» 27-летний бразилец выступает с 2016 года.
«Спартак» претендует на шведского вингера Айеша, в списке клуба остаётся Ванакен
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13:03Малиновский не перейдёт в «Спартак» Эксклюзив
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