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Полузащитник «Спартака» Фернандо может перебраться в Англию

Полузащитник «Спартака» Фернандо может перебраться в Англию
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо ближайшим летом может перейти в один из английских клубов. Агент бразильца предлагает услуги своего клиента представителям Премьер-лиги.

Красно-белые стремятся обновить полузащиту. В частности, в их трансферный список входили Руслан Малиновский («Генк») и Томаш Соучек («Славии»), но оба не собираются переходить в московский клуб. Сейчас одной из приоритетных целей спартаковцев является Ханс Ванакен («Брюгге»).

В минувшем сезоне Фернандо принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи, а также получил 4 жёлтые карточки. За «Спартак» 27-летний бразилец выступает с 2016 года.

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