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Кто выиграет Лигу Европы?

Кто выиграет Лигу Европы?
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 29 мая, на стадионе «Олимпийский» в Баку состоится финальный матч Лиги Европы, в котором встретятся две лондонские команды – «Челси» и «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

На пути к решающей встрече синие оказались сильнее «Мальмё», киевского «Динамо», «Славии» и «Айнтрахта». В свою очередь «канониры» прошли БАТЭ, «Ренн», «Наполи» и «Валенсию».

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