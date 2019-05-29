Сегодня, 29 мая, на стадионе «Олимпийский» в Баку состоится финальный матч Лиги Европы, в котором встретятся две лондонские команды – «Челси» и «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



На пути к решающей встрече синие оказались сильнее «Мальмё», киевского «Динамо», «Славии» и «Айнтрахта». В свою очередь «канониры» прошли БАТЭ, «Ренн», «Наполи» и «Валенсию».



«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто выиграет Лигу Европы?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.