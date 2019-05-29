Кто выиграет Лигу Европы?
Сегодня, 29 мая, на стадионе «Олимпийский» в Баку состоится финальный матч Лиги Европы, в котором встретятся две лондонские команды – «Челси» и «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
На пути к решающей встрече синие оказались сильнее «Мальмё», киевского «Динамо», «Славии» и «Айнтрахта». В свою очередь «канониры» прошли БАТЭ, «Ренн», «Наполи» и «Валенсию».
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«Челси» — «Арсенал». Прогноз: проверяем коэффициент 301.0
Эмери заберёт очередную Лигу Европы, в первом тайме Рокки не станет размахивать карточками.
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