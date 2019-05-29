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Фанаты «Наполи» попросили Сарри не идти в «Ювентус», вывесив баннер у его дома

Фанаты «Наполи» попросили Сарри не идти в «Ювентус», вывесив баннер у его дома
Футбол / Англия 0

Болельщики «Наполи» провели акцию против перехода бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри в стан принципиального соперника – «Ювентуса». В настоящий момент специалист возглавляет «Челси».

Фанаты неаполитанцев вывесили баннер возле дома итальянца и призвали его отказаться от перехода в туринский клуб.

«Босс, не предавай людей Неаполя, которые любят тебя», — гласит надпись на баннере.

Фото доступно в «твиттере» Football Italia.

Ранее сообщалось, что Сарри согласовал условия контракта с «Ювентусом», который ранее объявил об уходе нынешнего рулевого команды Массимилиано Аллегри. Также появлялась информация, согласно которой бьянконери не удалось договориться с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

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