Фанаты «Наполи» попросили Сарри не идти в «Ювентус», вывесив баннер у его дома
Болельщики «Наполи» провели акцию против перехода бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри в стан принципиального соперника – «Ювентуса». В настоящий момент специалист возглавляет «Челси».
Фанаты неаполитанцев вывесили баннер возле дома итальянца и призвали его отказаться от перехода в туринский клуб.
«Босс, не предавай людей Неаполя, которые любят тебя», — гласит надпись на баннере.
Фото доступно в «твиттере» Football Italia.
Ранее сообщалось, что Сарри согласовал условия контракта с «Ювентусом», который ранее объявил об уходе нынешнего рулевого команды Массимилиано Аллегри. Также появлялась информация, согласно которой бьянконери не удалось договориться с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
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